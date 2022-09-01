В Мариуполе россияне анонсировали открытие 16 школ: в 4 из них голые стены, а в одной – отсутствует крыша
11:05 30 августа Киев, Украина
В преддверии 1 сентября во временно оккупированном Мариуполе россияне анонсировали открытие 16 школ вроде бы после ремонта. Однако минимум у четырех из них голые стены, а у одной даже отсутствует крыша.
Об этом сообщил советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко
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"Правда, количество школ не соответствует количеству объектов социальной инфраструктуры, озвученной главой Пушилина. Он утверждает, что всего 16 объектов будет отремонтировано осенью. А если верить гауляйтеру Иващенко, то таких объектов по меньшей мере 40 (16 школ, 16 заведений среднего специального образования, три больницы и какие-то офисы). Итак, наглядно картина "Заврались" , - написал Андрющенко.
По его словам, школы №27, 38, 53 и 64 - на стадии "голые стены". А крыши нет в учебном заведении №38.
“Но это не останавливает оккупантов от громких анонсов. Конечно, там хватит цинизма загнать детей в разрушенные школы ради картинки пропаганды. Но реальность всегда другая”, – отметил советник мэра.
По состоянию на 30 августа в Донецкой области полностью разрушены 26 и повреждены 257 школ.
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