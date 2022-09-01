В Мариуполе россияне анонсировали открытие 16 школ: в 4 из них голые стены, а в одной – отсутствует крыша

11:05 30 августа Киев, Украина





Об этом сообщил советник городского головы Мариуполя В преддверии 1 сентября во временно оккупированном Мариуполе россияне анонсировали открытие 16 школ вроде бы после ремонта. Однако минимум у четырех из них голые стены, а у одной даже отсутствует крыша.Об этом сообщил советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко

"Правда, количество школ не соответствует количеству объектов социальной инфраструктуры, озвученной главой Пушилина. Он утверждает, что всего 16 объектов будет отремонтировано осенью. А если верить гауляйтеру Иващенко, то таких объектов по меньшей мере 40 (16 школ, 16 заведений среднего специального образования, три больницы и какие-то офисы). Итак, наглядно картина "Заврались" , - написал Андрющенко.

По его словам, школы №27, 38, 53 и 64 - на стадии "голые стены". А крыши нет в учебном заведении №38.

“Но это не останавливает оккупантов от громких анонсов. Конечно, там хватит цинизма загнать детей в разрушенные школы ради картинки пропаганды. Но реальность всегда другая”, – отметил советник мэра.

По состоянию на 30 августа в Донецкой области полностью разрушены 26 и повреждены 257 школ.