В Мариуполе российские военные открыли новый центр фильтрации горожан

13:52 25 мая Киев, Украина

Новый фильтрационный пункт был обустроен в здании мариупольского торгового центра “Метро”, вместе с пунктом фильтрации российские военные разместили там свой штаб и пункт выдачи “гуманитарной помощи”.

Об этом рассказал советник городского головы Петр Андрющенко.



Ранее Андрющенко рассказывал и о размещении в этом районе импровизированного морга, куда горожане вынуждены нести тела погибших родственников, чтобы похоронить их безвозмездно. Ради этого людям приходится выстаивать очередь и на камеру говорить, что смерть человека наступила в результате действий украинских военных.



Фильтрацию в новом пункте вместе с российскими силовиками из ФСБ проводят так называемые “государственные волонтеры”. Андрющенко опубликовал ролик, снятый, очевидно, одним из таких.