В Мариуполе российские военные открыли новый центр фильтрации горожан

13:52 25 мая Киев, Украина

Новый фильтрационный пункт был обустроен в здании мариупольского торгового центра “Метро”, вместе с пунктом фильтрации российские военные разместили там свой штаб и пункт выдачи “гуманитарной помощи”.
 
Об этом рассказал советник городского головы Петр Андрющенко.

Ранее Андрющенко рассказывал и о размещении в этом районе импровизированного морга, куда горожане вынуждены нести тела погибших родственников, чтобы похоронить их безвозмездно. Ради этого людям приходится выстаивать очередь и на камеру говорить, что смерть человека наступила в результате действий украинских военных.

Фильтрацию в новом пункте вместе с российскими силовиками из ФСБ проводят так называемые “государственные волонтеры”. Андрющенко опубликовал ролик, снятый, очевидно, одним из таких.
“Так “Метро” выглядит изнутри – пункт приема беженцев. Здесь проходят осмотры лиц, здесь же они получают первую некую идентификацию, вплоть до дактилоскопии. Здесь же они отвечают на вопрос о причастности к военным формированиям Украины. Если это подтверждается, то идут на фильтрацию, и с ними проходят дальнейшие следственные действия”, – рассказывает парень на видео.