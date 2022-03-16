В Мариуполе прошла церемония открытия ледовой арены

Владимир Зеленский принял участие в торжественной церемонии открытия новой ледовой арены в Мариуполе.
Об этом сообщается на сайте Офиса президента.
Глава государства отметил важность строительства таких современных и комфортных спортивных объектов именно на Донбассе.
Арена расположена на площади около 3500 кв.м. В ее инфраструктуру входят смотровая площадка на втором этаже, спортзал и фудкорт.
Ледовое поле имеет размеры 28 на 58 метров, что соответствует европейским стандартам и требованиям для проведения чемпионата Украины по хоккею.
Справка: по правилам Международной федерации хоккея на льду (ИИХФ) максимальный размер площадки – 61 х 37 метров, минимальный допустимый – 56 х 26 метров; в официальных соревнованиях под эгидой ИИХФ допускается размеры 60 м в длину и 29 м в ширину. Правила НХЛ предписывают размер площадки в 200 х 85 футов, то есть 60,96 х 25,90 метров.
На базе Mariupol Ice Center основали муниципальный хоккейный клуб, который будет играть в украинской хоккейной лиге, и открыли две детско-юношеские школы по фигурному катанию и хоккею, в которых могут заниматься до 500 детей.
Пока Mariupol Ice Center вмещает только 220 зрителей, но в будущем планируется увеличить количество мест до 1000.
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