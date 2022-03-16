В Мариуполе прошла церемония открытия ледовой арены

11:58 23 октября Киев, Украина

Владимир Зеленский принял участие в торжественной церемонии открытия новой ледовой арены в Мариуполе.

Об этом сообщается на сайте Офиса президента.

Глава государства отметил важность строительства таких современных и комфортных спортивных объектов именно на Донбассе.

"Это большая победа для Мариуполя, для жителей этого замечательного города, для всей Украины и для Донбасса в целом, потому что он для нас, для каждого из вас единый. И это большая победа также для временно оккупированных территорий Донбасса – чтобы они видели, что здесь есть жизнь, здесь строится Украина", – сказал президент.

Арена расположена на площади около 3500 кв.м. В ее инфраструктуру входят смотровая площадка на втором этаже, спортзал и фудкорт.

Ледовое поле имеет размеры 28 на 58 метров, что соответствует европейским стандартам и требованиям для проведения чемпионата Украины по хоккею.



Справка: по правилам Международной федерации хоккея на льду (ИИХФ) максимальный размер площадки – 61 х 37 метров, минимальный допустимый – 56 х 26 метров; в официальных соревнованиях под эгидой ИИХФ допускается размеры 60 м в длину и 29 м в ширину. Правила НХЛ предписывают размер площадки в 200 х 85 футов, то есть 60,96 х 25,90 метров.



На базе Mariupol Ice Center основали муниципальный хоккейный клуб, который будет играть в украинской хоккейной лиге, и открыли две детско-юношеские школы по фигурному катанию и хоккею, в которых могут заниматься до 500 детей.



Пока Mariupol Ice Center вмещает только 220 зрителей, но в будущем планируется увеличить количество мест до 1000.