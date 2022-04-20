В Мариуполе погибла 91-летняя Ванда Объедкова, пережившая немецкую оккупацию

16:43 20 апреля Киев, Украина

Государственный музей Аушвиц-Биркенау, посвященный памяти жертв Холокоста , сообщил, что в Мариуполе погибла 91-летняя Ванда Объедкова. Там же она 70 лет назад спаслась от немецкой оккупации.

«Ванда Семеновна Объедкова родилась в Мариуполе 8 декабря 1930 года, в возрасте 10 лет пережила немецкую оккупацию, прячась в подвале в Мариуполе. В возрасте 91 года она умерла в подвале в том же городе, прячась от российских войск», — пишет музей на своей странице в Twitter.

Умирая в подвале Мариуполя, пережившая Холокост Ванда Семёновна Объедкова хотела знать только одно: «Почему это происходит?»

Больная и истощенная в течение последних двух недель своей жизни, 91-летняя женщина не могла даже встать. Она умерла 4 апреля, не мирно от старости в собственной постели, а став жертвой ужасной войны 21-го века, охватившей ее родной город.

Директор Мариупольского Хабад-Любавич раввин Мендель Коэн сказал, что весь город превратился в кладбище. Объедкова и ее семья долгое время являлись активными членами еврейской общины Мариуполя.

"Ванда Семеновна пережила невероятные ужасы. Она была доброй, радостной женщиной, особым человеком, который навсегда останется в наших сердцах", – рассказал Мендель Коэн.

24 февраля Россия вторглась в Украину и, как заявляют российские власти, начала «спецоперацию по денацификации». 21 марта в Харькове под российскими обстрелами погиб Борис Романченко, бывший узник немецких концлагерей Бухенвальд и Дора-Миттельбау. По словам его внучки, Борис Романченко жил в многоэтажном доме, в который попала пуля. Он активно агитировал за сохранение памяти о преступлениях нацизма и был вице-президентом Международного комитета Бухенвальд-Дора.



После этого исполнительный вице-президент международного комитета Аушвиц Кристоф Хойбнер сделал заявление, в котором резко осудил действия президента России Владимира Путина. Мемориальный комплекс Бухенвальд отказался пускать на апрельские памятные мероприятия официальных представителей из России и Беларуси.