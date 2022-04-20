В Мариуполе погибла 91-летняя Ванда Объедкова, пережившая немецкую оккупацию

Государственный музей Аушвиц-Биркенау, посвященный памяти жертв Холокоста, сообщил, что в Мариуполе погибла 91-летняя Ванда Объедкова. Там же она 70 лет назад спаслась от немецкой оккупации.
Умирая в подвале Мариуполя, пережившая Холокост Ванда Семёновна Объедкова хотела знать только одно: «Почему это происходит?»
Больная и истощенная в течение последних двух недель своей жизни, 91-летняя женщина не могла даже встать. Она умерла 4 апреля, не мирно от старости в собственной постели, а став жертвой ужасной войны 21-го века, охватившей ее родной город.
Директор Мариупольского Хабад-Любавич раввин Мендель Коэн сказал, что весь город превратился в кладбище. Объедкова и ее семья долгое время являлись активными членами еврейской общины Мариуполя.
24 февраля Россия вторглась в Украину и, как заявляют российские власти, начала «спецоперацию по денацификации». 21 марта в Харькове под российскими обстрелами погиб Борис Романченко, бывший узник немецких концлагерей Бухенвальд и Дора-Миттельбау. По словам его внучки, Борис Романченко жил в многоэтажном доме, в который попала пуля. Он активно агитировал за сохранение памяти о преступлениях нацизма и был вице-президентом Международного комитета Бухенвальд-Дора.
После этого исполнительный вице-президент международного комитета Аушвиц Кристоф Хойбнер сделал заявление, в котором резко осудил действия президента России Владимира Путина. Мемориальный комплекс Бухенвальд отказался пускать на апрельские памятные мероприятия официальных представителей из России и Беларуси.
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