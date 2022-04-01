В Мариуполе подсчитали затраты на восстановление города

Городские власти Мариуполя оценили ущерб разрушенной инфраструктуры, нанесенный российскими войсками. Об этом сообщил мэр города Вадим Бойченко.
По его словам, на восстановление городу нужно 10 миллиардов долларов.
"Сейчас мы работаем в тесном взаимодействии с правительством и Донецкой военно-гражданской администрацией, чтобы после войны добиться от России не только репарации на полное восстановление нашего любимого Мариуполя, но и больших выплат всем мариупольцам за причиненные страдания и ущерб", - сказал Бойченко.
Также, по его словам, каждое преступление, убийство и разрушение, причиненное агрессором, должно быть зафиксировано и передано в международный суд.
"Военные преступники должны понести наказание", - добавил мэр.
По его словам, на восстановление городу нужно 10 миллиардов долларов.
"Сейчас мы работаем в тесном взаимодействии с правительством и Донецкой военно-гражданской администрацией, чтобы после войны добиться от России не только репарации на полное восстановление нашего любимого Мариуполя, но и больших выплат всем мариупольцам за причиненные страдания и ущерб", - сказал Бойченко.
Также, по его словам, каждое преступление, убийство и разрушение, причиненное агрессором, должно быть зафиксировано и передано в международный суд.
"Военные преступники должны понести наказание", - добавил мэр.
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