В Мариуполе первоклассников заставляют учить гимн россии
11:17 13 сентября Киев, Украина
В мариупольских
школах учителя рассказывают первоклассникам, что они часть россии и что украинцы придуманная нацистами нация.
Об этом сообщает советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.
"Мариуполь. Промывка мозгов детям стартовала. Первоклассникам рассказывают учителя, что они часть россии. Домашняя задача – изучить гимн россии", – рассказал он.
Андрющенко обратил внимание на российские учебники, изданные детям, где сказано, что "украинцев в россии не существует" .
“Особенно талантливые коллаборанты уже рассказывают первоклассникам, что украинцы – вымышленная нацистами нация. Поэтому, когда речь идет о 15 годах заключения за измену учителям, это вполне адекватное наказание за искалеченные детские души", – подчеркнул советник мэра.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии