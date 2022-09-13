В Мариуполе первоклассников заставляют учить гимн россии

11:17 13 сентября Киев, Украина

мариупольских школах учителя рассказывают первоклассникам, что они часть россии и что украинцы придуманная нацистами нация.

Об этом сообщает советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

"Мариуполь. Промывка мозгов детям стартовала. Первоклассникам рассказывают учителя, что они часть россии. Домашняя задача – изучить гимн россии", – рассказал он.

Андрющенко обратил внимание на российские учебники, изданные детям, где сказано, что "украинцев в россии не существует" .