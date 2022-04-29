В Мариуполе оккупанты выдают детям свидетельства о рождении самопровозглашенной "ДНР"

19:50 29 апреля Киев, Украина

Рашисты выдают новорожденным мариупольцам свидетельства о рождении непризнанного псевдогосударственного образования "ДНР".





23 апреля в Мариуполе



Денисова отметила, что фактически выдачей этой «бумажки» ребенка лишили какого-либо гражданства.



Такие действия РФ нарушают права детей, закрепленные Конвенцией ООН о правах ребенка, в частности статью 8, предусматривающей право ребенка на сохранение индивидуальности, включая гражданство, имя и семейные связи. Об этом сообщила уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.23 апреля в Мариуполе оккупанты выдали такое свидетельство новорожденному мальчику, мать которого не смогла эвакуироваться на безопасную территорию Украины.Денисова отметила, что фактически выдачей этой «бумажки» ребенка лишили какого-либо гражданства.Такие действия РФ нарушают права детей, закрепленные Конвенцией ООН о правах ребенка, в частности статью 8, предусматривающей право ребенка на сохранение индивидуальности, включая гражданство, имя и семейные связи.

«Призываю граждан Украины во временно оккупированном Мариуполе не подвергаться позорному влиянию российской пропаганды и защитить право своих детей на сохранение индивидуальности и украинского гражданства», - заявила омбудсмен.

Также она обратилась в Комиссию ООН по расследованию нарушений прав человека во время военного вторжения РФ в Украину, учитывая эти факты нарушений.