В Мариуполе оккупанты выдают детям свидетельства о рождении самопровозглашенной "ДНР"

Рашисты выдают новорожденным мариупольцам свидетельства о рождении непризнанного псевдогосударственного образования "ДНР".
Об этом сообщила уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.
23 апреля в Мариуполе оккупанты выдали такое свидетельство новорожденному мальчику, мать которого не смогла эвакуироваться на безопасную территорию Украины.
Денисова отметила, что фактически выдачей этой «бумажки» ребенка лишили какого-либо гражданства.
Такие действия РФ нарушают права детей, закрепленные Конвенцией ООН о правах ребенка, в частности статью 8, предусматривающей право ребенка на сохранение индивидуальности, включая гражданство, имя и семейные связи.
23 апреля в Мариуполе оккупанты выдали такое свидетельство новорожденному мальчику, мать которого не смогла эвакуироваться на безопасную территорию Украины.
Денисова отметила, что фактически выдачей этой «бумажки» ребенка лишили какого-либо гражданства.
Такие действия РФ нарушают права детей, закрепленные Конвенцией ООН о правах ребенка, в частности статью 8, предусматривающей право ребенка на сохранение индивидуальности, включая гражданство, имя и семейные связи.
Также она обратилась в Комиссию ООН по расследованию нарушений прав человека во время военного вторжения РФ в Украину, учитывая эти факты нарушений.
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