14:00 20 декабря Киев, Украина

По методике расчета, во временно оккупированном Мариуполе осталось от 10 до 15 тысяч детей школьного возраста.



Об этом сообщил советник нынешнего мэра города Петр Об этом сообщил советник нынешнего мэра города Петр Андрющенко , ссылаясь на данные оккупационного «отдела образования администрации».

«Мы оценили от 10 до 15 тысяч по методике расчета. Но благодаря доступу к документам «отдела образования администрации» оккупантов, которые получили Мариупольское сопротивление, у нас есть точные данные.



На сегодняшний день в Мариуполе насчитывается 11 022 ребенка школьного возраста" - подытожил Андрющенко.



Указанное количество детей соответствует оценочным данным действующих местных властей относительно общей численности населения Мариуполя, которое по состоянию на 1 декабря 2022 года оставалось в захваченном россиянами украинском городе, добавляет советник мэра.



Однако оккупационные «власти» в запросе на финансирование на следующий год оперировали вдвое больше мариупольцев — 250 тысяч человек. По словам Андрющенко, это было сделано ради прибыли.

«Это размер аппетитов гауляйтеров к «положить деньги в карман». Однако в очередной раз мы видим, сколько оккупанты лгали ради пропаганды", - сказал чиновник.





В то же время данные о заполняемости школ в Мариуполе помогли понять тенденцию переселения горожан в город. По словам Андрющенко, некоторые районы города превратились в «черные пятна войны».





"Легко увидеть тенденции в переселении людей на основе заполняемости школ. Не удивительно, но самый плотный населенный пункт на востоке в Левобережном районе и ЖМР17-23 в Центральном районе. Все остальные - черные пятна войны", - сказал советник мэра.

Также, по словам Андрющенко, который оперирует данными местных «властей», россияне во время оккупации «прогнали» более 2,8 тыс. детей через так называемые «лагеря перевоспитания», прикрываясь туристическими целями.

«За весь период оккупации 2804 или (по данным оккупантов) 28 процентов от всех (хотя удивительно эти цифры не коррелируют с данными детей в школах на 282 ребенка, но это уже так — математики и оккупанты не очень дружат друг с другом)», — сообщает Андрющенко.



Стоит отметить, что в настоящее время во временно оккупированном Мариуполе сложилась критическая ситуация, в частности из-за отсутствия отопления. От этого страдают и взрослые, и дети, которые на занятиях вынуждены сидеть в куртках и головных уборах, чтобы хоть как-то разогреться, пока учителя-сотрудники имитируют учебный процесс и ведут «Беседы о весе».



Помимо физического дискомфорта, школьники испытывают и психологическое давление, ведь, по данным горсовета, детей ежедневно обыскивают в учебных заведениях. Сотрудники также проводят «минуты пения гимна российской федерации» в школах.