В Мариуполе начали принудительно выдавать паспорта рф

11:28 10 января Киев, Украина

В оккупированном российской федерацией Мариуполе начали глобальную принудительную паспортизацию населения.



Об этом 10 января сообщил советник мэра города Петр Андрющенко.



Он уточнил, что с 1 января обязательным становится получение российских паспортов для всех учителей, медиков, полицейских и госслужащих.

"С первого марта невозможно будет заниматься предпринимательской деятельностью на территории Мариуполя без российского паспорта", - добавил советник.



Кроме того, по информации Андрющенко, судьи, адвокаты, юристы должны пройти аккредитацию "ДНР" до первого марта. Соответствующего "закона" нет, но устно их об этом предупредили, отметил он.