В Мариуполе начали принудительно выдавать паспорта рф

В оккупированном российской федерацией Мариуполе начали глобальную принудительную паспортизацию населения.
Об этом 10 января сообщил советник мэра города Петр Андрющенко.
Он уточнил, что с 1 января обязательным становится получение российских паспортов для всех учителей, медиков, полицейских и госслужащих.
Об этом 10 января сообщил советник мэра города Петр Андрющенко.
Он уточнил, что с 1 января обязательным становится получение российских паспортов для всех учителей, медиков, полицейских и госслужащих.
Кроме того, по информации Андрющенко, судьи, адвокаты, юристы должны пройти аккредитацию "ДНР" до первого марта. Соответствующего "закона" нет, но устно их об этом предупредили, отметил он.
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