В Мариуполе началась эвакуация мирных жителей

2 мая началась эвакуация жителей Мариуполя, сообщил советник городского головы Петр Андрющенко. По его информации, автобусы отправились из Мариуполя и должны подобрать людей в поселке Мангуш и в Бердянске. Разрешено также присоединяться к колонне своим транспортом.
Он также подтвердил, что ночью российские военные снова обстреливали завод "Азовсталь". Утром обстрелы стихли. Андрющенко связывает прекращение обстрелов именно с эвакуацией.
Как сообщила 1 мая вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук, гуманитарная операция в Мариуполе будет продолжаться, пока не будут «достигнуты цели».
Накануне с территории завода «Азовсталь» удалось эвакуировать более ста женщин, детей и пожилых людей.
Мариуполь был оцеплен российскими войсками еще в первые несколько суток широкомасштабного вторжения России, которое началось 24 февраля. Украинские подразделения сопротивляются в приазовском городе уже второй месяц. В настоящее время продолжаются попытки вывести из города гражданских и раненых военных.
Накануне с территории завода «Азовсталь» удалось эвакуировать более ста женщин, детей и пожилых людей.
Мариуполь был оцеплен российскими войсками еще в первые несколько суток широкомасштабного вторжения России, которое началось 24 февраля. Украинские подразделения сопротивляются в приазовском городе уже второй месяц. В настоящее время продолжаются попытки вывести из города гражданских и раненых военных.
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