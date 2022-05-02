В Мариуполе началась эвакуация мирных жителей

11:48 02 мая Киев, Украина

2 мая началась эвакуация жителей Мариуполя, сообщил советник городского головы Петр Андрющенко. По его информации, автобусы отправились из Мариуполя и должны подобрать людей в поселке Мангуш и в Бердянске. Разрешено также присоединяться к колонне своим транспортом.

"Надеемся, что тысячи наших мариупольцев , застрявших по дороге из Мариуполя в Запорожье (их не пропускали оккупанты), сегодня вечером или завтра утром попадут в Запорожье", – сказал Андрющенко.

Он также подтвердил, что ночью российские военные снова обстреливали завод "Азовсталь" . Утром обстрелы стихли. Андрющенко связывает прекращение обстрелов именно с эвакуацией.

Как сообщила 1 мая вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук, гуманитарная операция в Мариуполе будет продолжаться, пока не будут «достигнуты цели».



Накануне с территории завода «Азовсталь» удалось эвакуировать более ста женщин, детей и пожилых людей.



Мариуполь был оцеплен российскими войсками еще в первые несколько суток широкомасштабного вторжения России, которое началось 24 февраля. Украинские подразделения сопротивляются в приазовском городе уже второй месяц. В настоящее время продолжаются попытки вывести из города гражданских и раненых военных.