В Марьинке успешно прошла эвакуация всех мирных жителей - Нацполиция

На Донетчине в городе Марьинка удалось провести эвакуацию всех жителей.
Об этом в четверг, 3 ноября, сообщили в пресс-службе Нацполиции Украины.
Отмечается, что эвакуацию удалось провести благодаря подразделению Белый ангел.
По данным полиции, в городе не осталось ни одного уцелевшего здания.
В то же время в соседней Красногоровке еще остаются 800 жителей. Ее также ежедневно обстреливают российские оккупанты.
Полиция поделилась видео работы подразделения Белый ангел, которое помогает проводить эвакуацию людей из-под обстрелов. Во время одного из рейсов в Красногоровку правоохранители эвакуировали тяжелобольную женщину с подозрением на инсульт. Также удалось вывезти раненого мужчину и пожилую жительницу, которая решила выехать в безопасный регион.
Об этом в четверг, 3 ноября, сообщили в пресс-службе Нацполиции Украины.
Отмечается, что эвакуацию удалось провести благодаря подразделению Белый ангел.
По данным полиции, в городе не осталось ни одного уцелевшего здания.
В то же время в соседней Красногоровке еще остаются 800 жителей. Ее также ежедневно обстреливают российские оккупанты.
Полиция поделилась видео работы подразделения Белый ангел, которое помогает проводить эвакуацию людей из-под обстрелов. Во время одного из рейсов в Красногоровку правоохранители эвакуировали тяжелобольную женщину с подозрением на инсульт. Также удалось вывезти раненого мужчину и пожилую жительницу, которая решила выехать в безопасный регион.
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