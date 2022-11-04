В Марьинке успешно прошла эвакуация всех мирных жителей - Нацполиция

07:57 04 ноября Киев, Украина

На Донетчине в городе Марьинка удалось провести эвакуацию всех жителей.

Об этом в четверг, 3 ноября, сообщили в пресс-службе Нацполиции Украины.

Отмечается, что эвакуацию удалось провести благодаря подразделению Белый ангел.

По данным полиции, в городе не осталось ни одного уцелевшего здания.

В то же время в соседней Красногоровке еще остаются 800 жителей. Ее также ежедневно обстреливают российские оккупанты.

Полиция поделилась видео работы подразделения Белый ангел, которое помогает проводить эвакуацию людей из-под обстрелов. Во время одного из рейсов в Красногоровку правоохранители эвакуировали тяжелобольную женщину с подозрением на инсульт. Также удалось вывезти раненого мужчину и пожилую жительницу, которая решила выехать в безопасный регион.
 