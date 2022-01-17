14:09 12 Май Киев, Украина

Благодаря аудиогиду на украинском и английском языках, история Мариинского дворца станет еще более доступной как для украинских, так и для иностранных гостей.



Об этом написала супруга Президента Елена Зеленская в Фейсбуке.

"Аудиогид в Мариинском дворце! Запуск сразу на двух языках - украинском и английском", - отметила первая леди.

Елена Зеленская рассказала, что в рамках проекта культурной дипломатии уже открыто 16 украиноязычных аудиогидов за рубежом, и сегодня впервые начала работу англоязычная версия в Украине.

Мариинский дворец - особое место для меня. В прошлом году в сентябре я основала день бесплатных экскурсий для школьников. За это время было проведено 83 экскурсии, более 1200 детей ближе познакомились с историей и интересными фактами о Мариинском дворце", - подчеркнула супруга Президента.

Елена Зеленская напомнила, что дворец - памятник мирового уровня, его история насчитывает более 200 лет, в стенах дворца происходили торжественные приемы и встречи с иностранными гостями.