Благодаря аудиогиду на украинском и английском языках, история Мариинского дворца станет еще более доступной как для украинских, так и для иностранных гостей.
Об этом написала супруга Президента Елена Зеленская в Фейсбуке.
Елена Зеленская рассказала, что в рамках проекта культурной дипломатии уже открыто 16 украиноязычных аудиогидов за рубежом, и сегодня впервые начала работу англоязычная версия в Украине.
Елена Зеленская напомнила, что дворец - памятник мирового уровня, его история насчитывает более 200 лет, в стенах дворца происходили торжественные приемы и встречи с иностранными гостями.
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