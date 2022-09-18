В Луганской области не удастся провести отопительный сезон - Гайдай

Даже после освобождения Луганской области включить отопление в регионе не удастся. Об этом в субботу, 17 сентября, заявил губернатор Сергей Гайдай.
По словам главы ОВА, даже в случае восстановления тепловых котлов отремонтировать систему теплоснабжения, развернутую по городам, до зимы невозможно.
В связи с этим жителей Луганщины будут просить после деоккупации не возвращаться надолго в свои населенные пункты.
Наконец, Гайдай напомнил населению, что еще можно выехать из захваченных земель - через Запорожскую область либо через россию и страны Балтии.
Как сообщалось ранее, линия фронта сдвинулась к административным границам Луганской области.
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