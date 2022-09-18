В Луганской области не удастся провести отопительный сезон - Гайдай

11:10 18 сентября Киев, Украина

Даже после освобождения Луганской области включить отопление в регионе не удастся. Об этом в субботу, 17 сентября, заявил губернатор Сергей Гайдай.

"Отопительный сезон этой зимой в Луганской области не удастся провести, особенно в тех городах, где в течение более четырех месяцев дома страдали от обстрелов. Российские войска уничтожили там практически всю инфраструктуру", - объяснил он.

По словам главы ОВА, даже в случае восстановления тепловых котлов отремонтировать систему теплоснабжения, развернутую по городам, до зимы невозможно.

В связи с этим жителей Луганщины будут просить после деоккупации не возвращаться надолго в свои населенные пункты.

Наконец, Гайдай напомнил населению, что еще можно выехать из захваченных земель - через Запорожскую область либо через россию и страны Балтии.

Как сообщалось ранее, линия фронта сдвинулась к административным границам Луганской области.