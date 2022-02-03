В Луцке внедрят жесткий контроль в маршрутках

10:43 01 Февраль Киев, Украина

1 февраля во время совещания в городском совете директор департамента экономической политики Борис Смаль рассказал, что в общественном транспорте Луцка в марте заработает система контроля.



По словам директора департамента экономической политики Бориса Смаля, в настоящее время продолжается регуляторная процедура по внедрению системы контроля в транспорте. Ее завершат в феврале.



В конце февраля на исполкоме примут соответствующее решение и на основе конкурса определят структуру, которая будет проводить проверки.