В Луцке состоялся брифинг по результатам совещания по обеспечению национальных интересов Украины

«Все, что касается белорусских граждан – к ним не будут применены никакие препятствия. Мы готовы их пропускать и взаимодействовать. Сейчас речь идет о тех 16 тысячах населения, которые находятся на территории Белоруссии», - сказал А. Данилов.

Алексей Данилов Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины на брифинге по результатам межведомственного совещания под руководством Секретаря СНБО Украины рассказал, что на первом совещании присутствовали Глава Минобороны Украины, представителей всех силовых структур, а также присутствовали главы пяти областных администраций, чьи территории прилегают к границам Беларуси. На нем проговаривались вопросы действий Украины и ответы на случай обострения ситуации на границе.

В Луцке состоялось межведомственное совещание по поручению Президента Украины Владимира Зеленского, которое коснулось вопросов состояния пограничных зон с Белоруссией и национальной безопасности Украины с участием глав иностранных дипломатических миссий в Украине.

Второе совещание касалось непосредственно конкретных действий. На него были приглашены представители посольств Литвы и Польши. На совещании были показаны материалы с видеозаписями, что происходит на этих территориях. Там сложилась непростая ситуация.

Поэтому в ходе совещания было принято решение контролировать ситуацию на границе совместными усилиями. По защите территориальной целостности Украины будут привлечены органы местного самоуправления, военные подразделения и силовая структура. На пограничной территории будет проходить совместная работа.

Иван Баканов Глава Службы безопасности Украины на брифинге отметил, что, в случае усложнения ситуации, каждый будет действовать в рамках своей компетенции. Баканов подчеркнул, что ни наркотиков, ни оружие со стороны Украины никто не поставляет. Это неправдивая информация. Государство не пойдет на такие меры, чтобы впоследствии произошел неконтролированный конфликт. Также Глава Службы безопасности Украины сказал, что на сегодняшний день перемещения беженцев не было зафиксировано.

Алексей Резников Министр обороны Украины добавил, что Россия с Украиной сейчас ведут гибридную войну, которая началась с 2014 года. И ситуация, которая сейчас наблюдается на территории границ с Белоруссией – это именно элемент гибридной войны против стран развитого запада и в том числе Украины. И это инициация исходит от российской стороны. Поэтому в Украине разработан всеобъемлющий и всесторонний план по разрешению ситуации на пограничных территориях Украины.

Резников предупредил, о том, что граждан Украины, живущих на пограничной территории с Белоруссией, при содействии незаконному перемещению мигрантов на территорию Украины - ждет ответственность в рамках нарушения национальной безопасности Украины.