В Луцке презентовали фильм об УПА и войне на Донбассе

Фильм «Путь поколений», в котором показана борьба УПА и современной Украины против московских захватчиков, был презентован в Луцке.
Сюжет киноленты постоянно меняется – события происходят то во время Второй мировой войны, когда УПА боролась за независимую Украину, то на Донбассе, где уже современное поколение украинцев защищает границы Украины от сепаратистов и российских наемников.
Автор идеи фильма – журналист и доброволец Михаил Ухман. Именно он решил объединить в ленте борьбу УПА и украинских военных против российских захватчиков.
В основу фильма положена история Анны Абрамчук, бывшей связной командира УПА-Север Клима Савура, которой сейчас 93 года. В ленте использовали схожий прием с фильмом «Интерстеллар», когда между сюжетными перипетиями свои истории рассказывают свидетели событий,
Сюжет киноленты постоянно меняется – события происходят то во время Второй мировой войны, когда УПА боролась за независимую Украину, то на Донбассе, где уже современное поколение украинцев защищает границы Украины от сепаратистов и российских наемников.
Автор идеи фильма – журналист и доброволец Михаил Ухман. Именно он решил объединить в ленте борьбу УПА и украинских военных против российских захватчиков.
В основу фильма положена история Анны Абрамчук, бывшей связной командира УПА-Север Клима Савура, которой сейчас 93 года. В ленте использовали схожий прием с фильмом «Интерстеллар», когда между сюжетными перипетиями свои истории рассказывают свидетели событий,
единственное отличие – в «Пути поколений» эти события действительно были.
Анна рассказала в фильме, что она выполняла задание для повстанцев, а вскоре соседка сдала ее НКВДистам, после чего ее пытали, насиловали и отправили в Сибирь.
Перед показом фильма Михаил Ухман отметил: «У украинцев такая история, что постоянно в фильмах показывают, что нас избивают, и мы плачем. В этом фильме и в фильмах, которые у нас есть в разработке, мы показываем, что есть чем гордиться. Большая часть этой гордости – люди, которые жили на Волыни, потому что они дали нам возможность жить и творить кино».
Главный герой фильма – Назар. Человек живет обычной жизнью, считая, что война на востоке его не касается. Все меняется с тех пор, как во сне
к нему приходит воин УПА. После этого мужчина решает, что не хочет, чтобы его будущий ребенок был рабом и идет воевать.
В ленте удачно совмещены сюжетные линии, где показаны времена УПА и современный Донбасс, а также рассказы бывшего бойца и связной УПА.
Одним из героев, наиболее понравившихся лучанам, стал командир современных защитников Украины с позывным Халк, которого так прозвали из-за крепкого телосложения.
Михаил Ухман рассказал, что название фильма говорит само за себя.
После показа ленты слово предоставили и связной Анне Абрамчук, которая пожелала, чтобы присутствовавшие дожили до ее лет, но к тому времени, чтобы «пропали все Путины».
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