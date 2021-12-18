В Луцке презентовали фильм об УПА и войне на Донбассе

14:45 03 Декабрь Киев, Украина





Сюжет киноленты постоянно меняется – события происходят то во время Второй мировой войны, когда УПА боролась за независимую Украину, то на Донбассе, где уже современное поколение украинцев защищает границы Украины от сепаратистов и российских наемников.



Автор идеи фильма – журналист и доброволец Михаил Ухман. Именно он решил объединить в ленте борьбу УПА и украинских военных против российских захватчиков.



В основу фильма положена история Анны Абрамчук, бывшей связной командира УПА-Север Клима Савура, которой сейчас 93 года. В ленте использовали схожий прием с фильмом «Интерстеллар», когда между сюжетными перипетиями свои истории рассказывают свидетели событий, Фильм «Путь поколений», в котором показана борьба УПА и современной Украины против московских захватчиков, был презентован в Луцке Сюжет киноленты постоянно меняется – события происходят то во время Второй мировой войны, когда УПА боролась за независимую Украину, то на Донбассе, где уже современное поколение украинцев защищает границы Украины от сепаратистов и российских наемников.Автор идеи фильма – журналист и доброволец Михаил Ухман. Именно он решил объединить в ленте борьбу УПА и украинских военных против российских захватчиков.В основу фильма положена история Анны Абрамчук, бывшей связной командира УПА-Север Клима Савура, которой сейчас 93 года. В ленте использовали схожий прием с фильмом «Интерстеллар», когда между сюжетными перипетиями свои истории рассказывают свидетели событий,

единственное отличие – в «Пути поколений» эти события действительно были.

Анна рассказала в фильме, что она выполняла задание для повстанцев, а вскоре соседка сдала ее НКВДистам, после чего ее пытали, насиловали и отправили в Сибирь.



Перед показом фильма Михаил Ухман отметил: «У украинцев такая история, что постоянно в фильмах показывают, что нас избивают, и мы плачем. В этом фильме и в фильмах, которые у нас есть в разработке, мы показываем, что есть чем гордиться. Большая часть этой гордости – люди, которые жили на Волыни, потому что они дали нам возможность жить и творить кино».



Главный герой фильма – Назар. Человек живет обычной жизнью, считая, что война на востоке его не касается. Все меняется с тех пор, как во сне

к нему приходит воин УПА. После этого мужчина решает, что не хочет, чтобы его будущий ребенок был рабом и идет воевать.

В ленте удачно совмещены сюжетные линии, где показаны времена УПА и современный Донбасс, а также рассказы бывшего бойца и связной УПА.



Одним из героев, наиболее понравившихся лучанам, стал командир современных защитников Украины с позывным Халк, которого так прозвали из-за крепкого телосложения.



Михаил Ухман рассказал, что название фильма говорит само за себя.

«В фильме показана связь с прошлым веком. «Путь поколений» – это борьба за жизнь, название говорит все о фильме. Съемки проходили в течение полутора лет на Волыни, Ивано-Франковской области, Донбассе и в Киеве. В украинских реалиях такие фильмы снимать очень тяжело, потому что, к сожалению, они не финансируются. Когда речь идет об УПА...», – сказал Михаил Ухман.

После показа ленты слово предоставили и связной Анне Абрамчук, которая пожелала, чтобы присутствовавшие дожили до ее лет, но к тому времени, чтобы «пропали все Путины».