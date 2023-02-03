В Литве собрали более 5 миллионов евро на ПВО для Украины

12:18 03 февраля Киев, Украина

Один из благотворителей Литовской кампании сбора средств на радары ПВО для Украины запустил "счастливый час", за который удалось собрать более миллиона евро.



Об этом сообщил координатор сбора Андрюс Тапинас.



Литовская ИТ-компания Tesonet пообещала удвоить взносы людей, которые сбросят в течение одного часа с 8 до 9 утра. В итоге Тапинас сообщил, что за это время люди прислали 1 006 000 евро, которые, соответственно, будут удвоены до 2 012 000 евро.



Руководство компании в связи с этим уже пошутило, что с таким ажиотажем фирме "придется зарабатывать больше".



Утром Андрюс Тапинас писал, что на счету кампании сбора - более 3 млн евро из запланированных пяти. Теперь на счетчике - уже 5,3 млн.