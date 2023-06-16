В Литве официально трудоустроились более 25 тысяч украинцев

10:43 14 июня Киев, Украина

Служба занятости Литвы заявила, что в настоящее время в стране по трудовым договорам работает 25 600 украинцев. За полтора года они восполнили вакансии профессий, где ощущалась высокая нехватка сотрудников.

Об этом сообщает издание Delfie.



По словам специалистов, решить проблему нехватки кадров помогает интеграция украинцев в рынок труда.

"Это амортизирует потребность в рабочей силе, особенно в сфере услуг, питания, производства, строительства, оптовой и розничной торговли", - сказала советница отдела организации реализации мероприятий литовской службы занятости Бригитта Блавашчюнене.

По ее словам, ускорить интеграцию украинцев в литовский рынок труда помогают меры по трудоустройству – при таком трудоустройстве работодателю компенсируется заработная плата.