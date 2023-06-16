В Литве официально трудоустроились более 25 тысяч украинцев

Служба занятости Литвы заявила, что в настоящее время в стране по трудовым договорам работает 25 600 украинцев. За полтора года они восполнили вакансии профессий, где ощущалась высокая нехватка сотрудников.
Об этом сообщает издание Delfie.
По словам специалистов, решить проблему нехватки кадров помогает интеграция украинцев в рынок труда.
По словам специалистов, решить проблему нехватки кадров помогает интеграция украинцев в рынок труда.
По ее словам, ускорить интеграцию украинцев в литовский рынок труда помогают меры по трудоустройству – при таком трудоустройстве работодателю компенсируется заработная плата.
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