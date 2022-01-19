В Крыму разрушается православная памятка украинцев - Свято-Владимирский кафедральный собор

На территории оккупированного Крыма, в Херсонесе из-за отсутствия своевременных ремонтных работ, разрушается и становится опасным для прихожан Свято-Владимирский кафедральный собор.
Об этом сообщает Крымская новостная служба.
Начиная с 2018 года верующие обращались к оккупационным властям Крыма с просьбой о реконструкции здания, однако, за три года ремонт не состоялся, а состояние собора и дальше продолжало ухудшаться.
Начиная с 2018 года верующие обращались к оккупационным властям Крыма с просьбой о реконструкции здания, однако, за три года ремонт не состоялся, а состояние собора и дальше продолжало ухудшаться.
С начала оккупации Крыма Россией ремонтных работ в кафедральном соборе не проводилось. В настоящее время в соборе не работает ни одна из инженерных систем – отопление, вентиляция, электроснабжение, система безопасности, подсветка фасада.
Последние серьезные работы на объекте проводились более 20 лет назад.
Отметим, свято-Владимирский кафедральный собор был заложен в 1861 году в одном из мест крещения киевского князя Владимира в 987 году. В годы Второй мировой войны собор был поврежден во время боевых действий, а в 2000-х годах был восстановлен.
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