В Крыму разрушается православная памятка украинцев - Свято-Владимирский кафедральный собор

14:14 18 Январь Киев, Украина

На территории оккупированного Крыма , в Херсонесе из-за отсутствия своевременных ремонтных работ, разрушается и становится опасным для прихожан Свято-Владимирский кафедральный собор.

Об этом сообщает Крымская новостная служба.



Начиная с 2018 года верующие обращались к оккупационным властям Крыма с просьбой о реконструкции здания, однако, за три года ремонт не состоялся, а состояние собора и дальше продолжало ухудшаться.

«Прежде всего, речь идет о необходимости провести ремонт кровли – крыша течет как решето – и фасадные работы. Но главное – устранить основную причину неприятностей, разрушающих дом как снаружи, так и изнутри: обеспечить нормальную работу всех инженерных систем», – рассказал представитель фонда «Моя история» Александр Галкин.

С начала оккупации Крыма Россией ремонтных работ в кафедральном соборе не проводилось. В настоящее время в соборе не работает ни одна из инженерных систем – отопление, вентиляция, электроснабжение, система безопасности, подсветка фасада.



Последние серьезные работы на объекте проводились более 20 лет назад.



Отметим, свято-Владимирский кафедральный собор был заложен в 1861 году в одном из мест крещения киевского князя Владимира в 987 году. В годы Второй мировой войны собор был поврежден во время боевых действий, а в 2000-х годах был восстановлен.