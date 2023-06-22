В Крыму произошло землетрясение магнитудой 4,6 балла - сейсмологический центр

10:05 22 июня Киев, Украина

Утром 22 июня вблизи временно оккупированного Крыма произошло землетрясение.

Об этом информировал Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр.

Согласно данным, землетрясение было зафиксировано в 5:42.
 
"Эпицентр землетрясения находился на расстоянии 59 километров от Севастополя и 51 километра от Балаклавы", - говорится в сообщении.

Силы толчков достигли 4,6 балла по шкале Рихтера, а глубина сейсмических колебаний составила 10 километров.