В Крыму произошло землетрясение магнитудой 4,6 балла - сейсмологический центр

Утром 22 июня вблизи временно оккупированного Крыма произошло землетрясение.
Об этом информировал Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр.
Согласно данным, землетрясение было зафиксировано в 5:42.
Об этом информировал Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр.
Согласно данным, землетрясение было зафиксировано в 5:42.
Силы толчков достигли 4,6 балла по шкале Рихтера, а глубина сейсмических колебаний составила 10 километров.
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