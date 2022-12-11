В Крыму ожидаются массовые обыски, предупредил Центр нацсопротивления

09:37 10 декабря Киев, Украина

Российские оккупанты намерены провести выборочные проверки квартир жителей полуострова, их подвалов, гаражей, а также компьютеров и телефонов. Таким образом спецслужбы рф рассчитывают выявить тех, кто якобы сотрудничает с ВСУ. Об этом в пятницу, 9 декабря, сообщает Центр национального сопротивления в Telegram.

"Такие меры связаны и с полученными Кремлем данными закрытого социологического исследования по общественно-политической ситуации на полуострове. В частности, даже те жители, которые ранее поддерживали широкомасштабное вторжение россии в Украину - апатичны к поддержке Москвы. Это касается и тех россиян, кто был переселен в Крым на протяжении восьми лет оккупации", - поясняют в Центре.

Также в ЦНС далия ряд практических советов, которые помогут "пройти проверку":

как правильно почистить телефон, чтобы оккупанты не восстановили файлы;

безопасность в интернете, как не оставлять информационный след;

как безопасно проводить сборы подполья;

поведение при задержании.

Центр призвал жителей оккупированных территорий уже сейчас позаботиться о легендировании, проверке гаджетов и "чистоте" в домах.

Напомним, российские захватчики усилили репрессии против работников Запорожской атомной электростанции.