В Крыму ожидаются массовые обыски, предупредил Центр нацсопротивления

Российские оккупанты намерены провести выборочные проверки квартир жителей полуострова, их подвалов, гаражей, а также компьютеров и телефонов. Таким образом спецслужбы рф рассчитывают выявить тех, кто якобы сотрудничает с ВСУ. Об этом в пятницу, 9 декабря, сообщает Центр национального сопротивления в Telegram.
Также в ЦНС далия ряд практических советов, которые помогут "пройти проверку":
- как правильно почистить телефон, чтобы оккупанты не восстановили файлы;
- безопасность в интернете, как не оставлять информационный след;
- как безопасно проводить сборы подполья;
- поведение при задержании.
Центр призвал жителей оккупированных территорий уже сейчас позаботиться о легендировании, проверке гаджетов и "чистоте" в домах.
Напомним, российские захватчики усилили репрессии против работников Запорожской атомной электростанции.
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