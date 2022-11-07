В Крыму наращивает силы гражданское сопротивление Желтая лента

"Керчь, Севастополь, Симферополь продолжают сопротивляться оккупации. Активисты движения Желтая лента активно распространяют проукраинские листовки, мы напоминаем рашистам, что Крым - это Украина, что рашистскому режиму осталось недолго!" - говорится а сообщении.