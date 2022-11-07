В Крыму наращивает силы гражданское сопротивление Желтая лента
16:18 07 ноября Киев, Украина
Во временно оккупированном Крыму
наращивает силы гражданское сопротивление.
Об этом сообщают активисты
движения Желтая лента.
"Керчь, Севастополь, Симферополь продолжают сопротивляться оккупации. Активисты движения Желтая лента активно распространяют проукраинские листовки, мы напоминаем рашистам, что Крым - это Украина, что рашистскому режиму осталось недолго!" - говорится а сообщении.
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