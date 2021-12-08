В Кривом Роге стартовала ежегодная "Ярмарка экскурсий"

Криворожан и гостей города, на ежегодном мероприятии "Ярмарка экскурсий", ждут экскурсии в разных локациях от индустриальных до исторических.
Об этом сообщает krivbass.city.
За анонсами путешествий по Кривому Рогу можно следить на Фейсбук-странице «Кривой Рог туристический». Здесь публикуют информацию об открытии регистрации и набор на экскурсии в рамках ярмарки.
Сейчас для регистрации открыты такие путешествия:
- «Вечный город» 11 апреля;
- «Читаем улицы, как книги от библиотеки на Почтовой» 17 апреля;
- «Экскурсия в 3D-видеогалерее Криворожского историко-краеведческого музея» 17 апреля;
- Лекция «Интересные памятники исторической части города» в экспозиции выставки «Памятники Криворожья на полотнах художников» 22 апреля.
Организатор месяца экскурсий - Институт развития города Кривого Рога. Первые путешествия в рамках ярмарки уже состоялись, но в апреле, уверяют организаторы, запланировано немало открытий.
Кроме того, участникам ярмарки экскурсий напомнили, что во время мероприятий все должны соблюдать карантинные нормы, использование масок индивидуальной защиты - обязательно.
Кроме того, участникам ярмарки экскурсий напомнили, что во время мероприятий все должны соблюдать карантинные нормы, использование масок индивидуальной защиты - обязательно.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии