В Кривом Роге стартовала ежегодная "Ярмарка экскурсий"

15:28 06 Апрель Киев, Украина

Криворожан и гостей города, на ежегодном мероприятии "Ярмарка экскурсий", ждут экскурсии в разных локациях от индустриальных до исторических.



Об этом сообщает krivbass.city.

«Ярмарка экскурсий» - традиционное туристическое мероприятие, которое устраивают в Кривом Роге ежегодно. В этом году формат ярмарки изменили, но не изменили одного - множество экскурсий по городу. В течение апреля все желающие горожане могут посетить экскурсии в разных локациях от индустриальных до исторических, от экскурсии в библиотеку до экскурсий в музей», - говорится в сообщении.

За анонсами путешествий по Кривому Рогу можно следить на Фейсбук-странице «Кривой Рог туристический» . Здесь публикуют информацию об открытии регистрации и набор на экскурсии в рамках ярмарки.

Сейчас для регистрации открыты такие путешествия:

«Вечный город» 11 апреля;

«Читаем улицы, как книги от библиотеки на Почтовой» 17 апреля;

«Экскурсия в 3D-видеогалерее Криворожского историко-краеведческого музея» 17 апреля;

Лекция «Интересные памятники исторической части города» в экспозиции выставки «Памятники Криворожья на полотнах художников» 22 апреля.

Организатор месяца экскурсий - Институт развития города Кривого Рога. Первые путешествия в рамках ярмарки уже состоялись, но в апреле, уверяют организаторы, запланировано немало открытий.



Кроме того, участникам ярмарки экскурсий напомнили, что во время мероприятий все должны соблюдать карантинные нормы, использование масок индивидуальной защиты - обязательно.