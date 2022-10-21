В Кривом Роге принудительно отключили от электроснабжения 70 коммерческих объектов

В Кривом Роге принудительно отключили от электроснабжения 70 объектов.
Об этом сообщил глава военной администрации города Александр Вилкул в Facebook в пятницу, 21 октября.
По его словам, вчера с 17:00 и до ночи 19 сводных бригад, включавших представителей правоохранительных органов, патрулировали улицы Кривого Рога во всех районах.
Об этом сообщил глава военной администрации города Александр Вилкул в Facebook в пятницу, 21 октября.
По его словам, вчера с 17:00 и до ночи 19 сводных бригад, включавших представителей правоохранительных органов, патрулировали улицы Кривого Рога во всех районах.
Вилкул добавил, что бригады будут работать, пока будет действовать режим строгой экономии электроэнергии.
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