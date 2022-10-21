В Кривом Роге принудительно отключили от электроснабжения 70 коммерческих объектов

12:43 21 октября Киев, Украина

В Кривом Роге принудительно отключили от электроснабжения 70 объектов.



Об этом сообщил глава военной администрации города Александр Вилкул в Facebook в пятницу, 21 октября.



По его словам, вчера с 17:00 и до ночи 19 сводных бригад, включавших представителей правоохранительных органов, патрулировали улицы Кривого Рога во всех районах.

"Несмотря на предписания отключить наружную рекламу и иллюминацию на всех объектах бизнеса, нашлись те, кто решил, что наше общее дело по содержанию "энергетического фронта" их не касается. Разговор был коротким, а в основном даже без разговоров бригады принудительно отключили от электроснабжения 70 коммерческих объектов", – написал он.



Вилкул добавил, что бригады будут работать, пока будет действовать режим строгой экономии электроэнергии.