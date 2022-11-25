В Кривом Роге остановили весь электротранспорт

18:35 25 ноября Киев, Украина

В Кривом Роге будет полностью остановливают движение электротранспорта с целью экономии электроэнергии.

Об этом сообщил глава городской военной администрации Александр Вилкул.

По его словам, пришло распоряжение от Укрэнерго отключить все подстанции троллейбуса, трамвая и скоростного трамвая для того, чтобы не отключать котельные и насосные.

Как отметил Вилкул, в городе продолжат работу маршрутки, количество автобусов на центральных маршрутах будет также увеличено, но незначительно.