В Кривом Роге остановили весь электротранспорт

В Кривом Роге будет полностью остановливают движение электротранспорта с целью экономии электроэнергии.
Об этом сообщил глава городской военной администрации Александр Вилкул.
По его словам, пришло распоряжение от Укрэнерго отключить все подстанции троллейбуса, трамвая и скоростного трамвая для того, чтобы не отключать котельные и насосные.
Как отметил Вилкул, в городе продолжат работу маршрутки, количество автобусов на центральных маршрутах будет также увеличено, но незначительно.
Об этом сообщил глава городской военной администрации Александр Вилкул.
По его словам, пришло распоряжение от Укрэнерго отключить все подстанции троллейбуса, трамвая и скоростного трамвая для того, чтобы не отключать котельные и насосные.
Как отметил Вилкул, в городе продолжат работу маршрутки, количество автобусов на центральных маршрутах будет также увеличено, но незначительно.
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