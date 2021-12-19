В Кривом Роге медики вышли на акцию протеста

10:36 14 Декабрь Киев, Украина

Медперсонал двух городских больниц Кривого Рога организовали акцию протеста ввиду невыплаты им заработных плат за два месяца. Также никто из врачей 8 и 16 медучреждений не получил обещанные правительством ковидные надбавки.



В Кривом Роге продолжается митинг медиков, которые сетуют на невыплату государством им зарплат за октябрь и ноябрь 2021 года. Также им не начислены надбавки за лечение пациентов с коронавирусом и премии, в том числе и выплаты на оздоровление.



По заявлению медицинских работников последний раз они получили 65% оклада за сентябрь 2021 года, а за следующие два месяца никаких начислений не производилось.



Исполняющий обязанности главного врача пообещал урегулировать данную ситуацию, возникшую по причине объединения двух городских больниц. По его словам, из-за процесса объединения на уровне НСЗУ сложилось так, что выросла задолженность по заработным платам медперсоналу на сумму в 12 миллионов гривен, предназначенных для 1139 сотрудников.



Он добавил, что к концу недели все медицинские работники двух больниц получат зарплаты, в том числе и предназначенные им ковидные надбавки.