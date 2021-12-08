В костях динозавра обнаружены следы онкологического заболевания

Исследования, проведенные учеными, показали, что жившие 77 миллионов лет назад динозавры могли болеть онкологическими заболеваниями.
Медики сообщают, что у доисторического животного могла быть остеосаркома.
Кость, анализ которой провели исследователи, нашли три десятка лет назад в канадской провинции Альберта. Центрозавр (Centrosaurus apertus - рогатое, размером с быка травоядное животное) на этой территории жил примерно 76-77 миллионов лет назад.
Сначала ученые сочли деформацию на кости результатом заживления травмы. Однако позже, когда кость была отправлена в музей, на нее обратил внимание профессор Университета Торонто Дэвид Эванс. Он собрал команду медиков, которые выяснили, что стало причиной смерти доисторического существа.
Ученые заключают, что центрозавра погубила злокачественная остеосаркома. В отличие от множества других онкологических болезней, она поражает не мягкие ткани, а кости, что и позволяет ее следам сохраняться лучше других: напомним, ранее остеосаркому находили и у далеких предков людей.
Было проведено даже компьютерное моделирование распространения опухоли по кости, которая к концу разрослась, по словам профессора Эванса, до размеров крупного яблока.
Медики сообщают, что у доисторического животного могла быть остеосаркома.
Кость, анализ которой провели исследователи, нашли три десятка лет назад в канадской провинции Альберта. Центрозавр (Centrosaurus apertus - рогатое, размером с быка травоядное животное) на этой территории жил примерно 76-77 миллионов лет назад.
Сначала ученые сочли деформацию на кости результатом заживления травмы. Однако позже, когда кость была отправлена в музей, на нее обратил внимание профессор Университета Торонто Дэвид Эванс. Он собрал команду медиков, которые выяснили, что стало причиной смерти доисторического существа.
Ученые заключают, что центрозавра погубила злокачественная остеосаркома. В отличие от множества других онкологических болезней, она поражает не мягкие ткани, а кости, что и позволяет ее следам сохраняться лучше других: напомним, ранее остеосаркому находили и у далеких предков людей.
Было проведено даже компьютерное моделирование распространения опухоли по кости, которая к концу разрослась, по словам профессора Эванса, до размеров крупного яблока.
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