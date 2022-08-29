В Коломые откроют офис ООН, который будет помогать переселенцам

17:39 03 августа Киев, Украина





Об этом сообщила первая заместитель председателя Коломыйской РГА Любовь Михайлишин.



Недавно ООН открыли в Коломые склад, куда будет поставляться разнообразная гуманитарная помощь: от продуктовых наборов и гигиены до бытовой техники для помощи ВПЛ, нашедших убежище в этих четырех районах. Также планируется создание комфортных условий в местах компактного проживания.



Впоследствии откроется офис ООН в Коломые для более быстрого и продуктивного взаимодействия с органами местного самоуправления для удовлетворения потребностей переселенцев и предоставления предметной и своевременной помощи. В Коломые на Прикарпатье будет работать офис ООН , который будет заниматься помощью переселенцам. Там уже есть действующий склад, куда будет поступать гуманитарная помощь для ВПЛ.Об этом сообщила первая заместитель председателя Коломыйской РГА Любовь Михайлишин.Недавно ООН открыли в Коломые склад, куда будет поставляться разнообразная гуманитарная помощь: от продуктовых наборов и гигиены до бытовой техники для помощи ВПЛ, нашедших убежище в этих четырех районах. Также планируется создание комфортных условий в местах компактного проживания.Впоследствии откроется офис ООН в Коломые для более быстрого и продуктивного взаимодействия с органами местного самоуправления для удовлетворения потребностей переселенцев и предоставления предметной и своевременной помощи.

"Агентство ООН начинает работу на территории Коломыи в части размещения офиса и склада, через который будет осуществляться обеспечение бытовой техникой мест компактного проживания, в том числе и финансирование ремонтных работ в помещениях для поселения ВПЛ", - отметила Михайлишин.

Она отметила, что до этого времени волонтеры Агентства ООН по миграции работали в направлении предоставления финансовой помощи переселенцам. Теперь представители ООН тесно сотрудничают с местными властями Коломыйщины, чтобы изучить потребности ВПЛ и подготовить шелтеры к зиме.