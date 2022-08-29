В Коломые откроют офис ООН, который будет помогать переселенцам

17:39 03 августа Киев, Украина

В Коломые на Прикарпатье будет работать офис ООН, который будет заниматься помощью переселенцам. Там уже есть действующий склад, куда будет поступать гуманитарная помощь для ВПЛ.

Об этом сообщила первая заместитель председателя Коломыйской РГА Любовь Михайлишин.

Недавно ООН открыли в Коломые склад, куда будет поставляться разнообразная гуманитарная помощь: от продуктовых наборов и гигиены до бытовой техники для помощи ВПЛ, нашедших убежище в этих четырех районах. Также планируется создание комфортных условий в местах компактного проживания.

Впоследствии откроется офис ООН в Коломые для более быстрого и продуктивного взаимодействия с органами местного самоуправления для удовлетворения потребностей переселенцев и предоставления предметной и своевременной помощи.
"Агентство ООН начинает работу на территории Коломыи в части размещения офиса и склада, через который будет осуществляться обеспечение бытовой техникой мест компактного проживания, в том числе и финансирование ремонтных работ в помещениях для поселения ВПЛ", - отметила Михайлишин.
Она отметила, что до этого времени волонтеры Агентства ООН по миграции работали в направлении предоставления финансовой помощи переселенцам. Теперь представители ООН тесно сотрудничают с местными властями Коломыйщины, чтобы изучить потребности ВПЛ и подготовить шелтеры к зиме.