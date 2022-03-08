В Коблево пройдет мультифестиваль «Koblevo Freedom Fest»

В Николаевской области впервые пройдет Koblevo Freedom Fest, гостей мероприятия ждет насыщенная программа, много музыки и развлечений.
Об этом сообщают организаторы фестиваля.
В программе мероприятия - открытые чемпионаты Юга Украины по workout и фрирану (паркуру), кубок «Пляжный черлидинг Коблево 2021», кубок Черного моря по кайтбордингу, мотошоу, где 50 лучших спортсменов Украины впервые будут соревноваться на пляжной трассе с препятствиями.
Кроме того, творческие коллективы со всей Украины покажут свои таланты в разных направлениях искусства. Это и воздушная гимнастика, и вокальное и театральное искусство, и современная хореография и bally dance.
Фестиваль проводится под патронатом главы Николаевской ОГА Виталия Кима.
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