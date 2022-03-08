В Коблево пройдет мультифестиваль «Koblevo Freedom Fest»

В Николаевской области впервые пройдет Koblevo Freedom Fest, гостей мероприятия ждет насыщенная программа, много музыки и развлечений.

Об этом сообщают организаторы фестиваля.

«Надеюсь, что это мероприятие мы проведем на достойном уровне и туристам оно понравится. Мы планируем такие фестивали проводить ежегодно именно в начале или в конце туристического сезона, чтобы продлить его продолжительность», - отметил заместитель главы ОГА Николай Маринов.