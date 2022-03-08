В Коблево пройдет мультифестиваль «Koblevo Freedom Fest»

06:48 09 Июнь Киев, Украина

В Николаевской области впервые пройдет Koblevo Freedom Fest, гостей мероприятия ждет насыщенная программа, много музыки и развлечений.  
 
Об этом сообщают организаторы фестиваля.

В программе мероприятия - открытые чемпионаты Юга Украины по workout и фрирану (паркуру), кубок «Пляжный черлидинг Коблево 2021», кубок Черного моря по кайтбордингу, мотошоу, где 50 лучших спортсменов Украины впервые будут соревноваться на пляжной трассе с препятствиями.

Кроме того, творческие коллективы со всей Украины покажут свои таланты в разных направлениях искусства. Это и воздушная гимнастика, и вокальное и театральное искусство, и современная хореография и bally dance.
«Надеюсь, что это мероприятие мы проведем на достойном уровне и туристам оно понравится. Мы планируем такие фестивали проводить ежегодно именно в начале или в конце туристического сезона, чтобы продлить его продолжительность», - отметил заместитель главы ОГА Николай Маринов.
Фестиваль проводится под патронатом главы Николаевской ОГА Виталия Кима.