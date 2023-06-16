В Кировоградской области введен "режим тишины" во время воздушной тревоги

19:22 13 июня Киев, Украина

Начальник Кировоградской ОВА, Андрей Райкович, объявил о введении "режима тишины" во время воздушной тревоги в темное время суток и во время комендантского часа.



Согласно сообщению, опубликованному в Телеграм, Совет обороны Кировоградской области принял решение о соблюдении "режима тишины" во время воздушной тревоги.



В соответствии с этим режимом, запрещено использование сельскохозяйственной техники, производственных установок, машин и агрегатов до окончания тревоги.