В Кировоградской области введен "режим тишины" во время воздушной тревоги

Начальник Кировоградской ОВА, Андрей Райкович, объявил о введении "режима тишины" во время воздушной тревоги в темное время суток и во время комендантского часа.
Согласно сообщению, опубликованному в Телеграм, Совет обороны Кировоградской области принял решение о соблюдении "режима тишины" во время воздушной тревоги.
В соответствии с этим режимом, запрещено использование сельскохозяйственной техники, производственных установок, машин и агрегатов до окончания тревоги.
Согласно сообщению, опубликованному в Телеграм, Совет обороны Кировоградской области принял решение о соблюдении "режима тишины" во время воздушной тревоги.
В соответствии с этим режимом, запрещено использование сельскохозяйственной техники, производственных установок, машин и агрегатов до окончания тревоги.
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