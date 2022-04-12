В Киевском метро установят еще 19 дефибрилляторов

12:25 18 ноября Киев, Украина

Столичный метрополитен ожидает поставку 19 дефибрилляторов, от компании, победившей в тендере по системе Prozorro.
 
Об этом сообщили в пресс-службе метрополитена во вторник, 18 ноября.
"Участие в закупке взяли три компании. Победителем по самому низкому ценовому предложению стало ООО "ДЕФГРУП", – подчеркнули в ведомстве.
По словам представителей КП, договор уже подписан, а после поставки и предоставления необходимой документации по сертификации, специалисты метрополитена проведут монтаж оборудования в определенных местах.

Указано, что установка дефибрилляторов в метрополитене реализуется двумя программами: Киевским городским центром общественного здоровья и проектом общественного бюджета от команды "Реаниметро".

В пресс-службе метрополитена отметили, что по первой программе было закуплено 52 единицы оборудования, которое установили в кассах станций Киевского метро.
"Дефибрилляторы (19 единиц), которые ожидаются по второй программе, должны быть размещены на платформах станций. Места монтажа согласованы с авторами проекта общественного бюджета", – уточнили в предприятии.