В Киевском метро установят еще 19 дефибрилляторов

12:25 18 ноября Киев, Украина

Столичный метрополитен ожидает поставку 19 дефибрилляторов , от компании, победившей в тендере по системе Prozorro.

Об этом сообщили в пресс-службе метрополитена во вторник, 18 ноября.

"Участие в закупке взяли три компании. Победителем по самому низкому ценовому предложению стало ООО "ДЕФГРУП", – подчеркнули в ведомстве.

По словам представителей КП, договор уже подписан, а после поставки и предоставления необходимой документации по сертификации, специалисты метрополитена проведут монтаж оборудования в определенных местах.



Указано, что установка дефибрилляторов в метрополитене реализуется двумя программами: Киевским городским центром общественного здоровья и проектом общественного бюджета от команды "Реаниметро".



В пресс-службе метрополитена отметили, что по первой программе было закуплено 52 единицы оборудования, которое установили в кассах станций Киевского метро.