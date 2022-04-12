В Киевском метро установят еще 19 дефибрилляторов

Столичный метрополитен ожидает поставку 19 дефибрилляторов, от компании, победившей в тендере по системе Prozorro.
Об этом сообщили в пресс-службе метрополитена во вторник, 18 ноября.
По словам представителей КП, договор уже подписан, а после поставки и предоставления необходимой документации по сертификации, специалисты метрополитена проведут монтаж оборудования в определенных местах.
Указано, что установка дефибрилляторов в метрополитене реализуется двумя программами: Киевским городским центром общественного здоровья и проектом общественного бюджета от команды "Реаниметро".
В пресс-службе метрополитена отметили, что по первой программе было закуплено 52 единицы оборудования, которое установили в кассах станций Киевского метро.
Указано, что установка дефибрилляторов в метрополитене реализуется двумя программами: Киевским городским центром общественного здоровья и проектом общественного бюджета от команды "Реаниметро".
В пресс-службе метрополитена отметили, что по первой программе было закуплено 52 единицы оборудования, которое установили в кассах станций Киевского метро.
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