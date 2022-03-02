В киевском метро скрываются 15 тысяч жителей столицы

14:20 02 Март Киев, Украина





Об этом сообщает пресс-служба Киевского метрополитена.



В коммунальном предприятии напоминают, что метрополитен работает как транспорт и как укрытие с первого дня войны. На станциях есть вода, санузлы, производится поставка пищи и по возможности лекарства.



Многим людям уже некуда возвращаться. На станциях киевского метро сейчас скрывается до 15 тысяч человек, в то время как инфраструктура рассчитана до 100 тысяч человек.Об этом сообщает пресс-служба Киевского метрополитена.В коммунальном предприятии напоминают, что метрополитен работает как транспорт и как укрытие с первого дня войны. На станциях есть вода, санузлы, производится поставка пищи и по возможности лекарства.Многим людям уже некуда возвращаться.

"Наш коллектив изнурен, однако мы делаем все возможное для спасения жизни невиновного гражданского населения", - сообщил директор коммунального предприятия "Киевский метрополитен" Виктор Брагинский.

Людей просят брать с собой теплые вещи, еду и поддерживать друг друга, особенно женщин с малыми детьми и пожилых людей.

“Сейчас все мы – одна украинская семья! Мы держим оборону против крупнейшего агрессора в мире, верим, что нас поддержат мировые партнеры и вместе победим!” – подытожил Брагинский.

Напомним, Международный суд ООН 7 и 8 марта проведет слушания по иску Украины против России по поводу нарушения РФ Конвенции о предотвращении преступления геноцида.