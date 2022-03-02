В киевском метро скрываются 15 тысяч жителей столицы

На станциях киевского метро сейчас скрывается до 15 тысяч человек, в то время как инфраструктура рассчитана до 100 тысяч человек.
Об этом сообщает пресс-служба Киевского метрополитена.
В коммунальном предприятии напоминают, что метрополитен работает как транспорт и как укрытие с первого дня войны. На станциях есть вода, санузлы, производится поставка пищи и по возможности лекарства.
Многим людям уже некуда возвращаться.
Об этом сообщает пресс-служба Киевского метрополитена.
В коммунальном предприятии напоминают, что метрополитен работает как транспорт и как укрытие с первого дня войны. На станциях есть вода, санузлы, производится поставка пищи и по возможности лекарства.
Многим людям уже некуда возвращаться.
Людей просят брать с собой теплые вещи, еду и поддерживать друг друга, особенно женщин с малыми детьми и пожилых людей.
Напомним, Международный суд ООН 7 и 8 марта проведет слушания по иску Украины против России по поводу нарушения РФ Конвенции о предотвращении преступления геноцида.
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