В киевском метро пройдут антитеррористические учения

11:33 27 Май Киев, Украина

В ночь с 27 на 28 мая Служба безопасности Украины проведет антитеррористические учения на объектах метрополитена

Об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Киева

«В ночь с 27 на 28 мая Координационная группа Антитеррористического центра при Главном управлении Службы безопасности Украины в городе Киеве и Киевской области при организационной поддержке Штаба АТЦ СБУ проведет в столице плановые антитеррористические учения», - говорится в сообщении.

Тренировки пройдут в ночное время в Шевченковском районе на нескольких объектах КП «Киевский метрополитен» с участием подразделений Нацполиции, Нацгвардии, ГСЧС и органов государственной власти.



Во время проведения учений возможно временное ограничение движения транспортных средств и пешеходов, проверка документов, удостоверяющих личность.

«Призываем гостей и жителей столицы сохранять спокойствие, с пониманием отнестись к возможным ограничениям и неудобствам, должным образом реагировать на законные действия правоохранителей. Все действия будут происходить в рамках действующего законодательства», - сказано в сообщении.

Также граждан просят соблюдать правила личной безопасности и в случае обнаружения подозрительных предметов или средств поражения, получения информации о намерениях осуществления диверсионной и террористической деятельности или других противоправных действий обращаться по телефону «горячей линии» ГУ СБУ в г. Киеве и Киевской области (044) 253 -06-71, или звонить на линию 102.