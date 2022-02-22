В киевском метро пройдут антитеррористические учения

В ночь с 27 на 28 мая Служба безопасности Украины проведет антитеррористические учения на объектах метрополитена.
Об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Киева.
Тренировки пройдут в ночное время в Шевченковском районе на нескольких объектах КП «Киевский метрополитен» с участием подразделений Нацполиции, Нацгвардии, ГСЧС и органов государственной власти.
Во время проведения учений возможно временное ограничение движения транспортных средств и пешеходов, проверка документов, удостоверяющих личность.
Во время проведения учений возможно временное ограничение движения транспортных средств и пешеходов, проверка документов, удостоверяющих личность.
Также граждан просят соблюдать правила личной безопасности и в случае обнаружения подозрительных предметов или средств поражения, получения информации о намерениях осуществления диверсионной и террористической деятельности или других противоправных действий обращаться по телефону «горячей линии» ГУ СБУ в г. Киеве и Киевской области (044) 253 -06-71, или звонить на линию 102.
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