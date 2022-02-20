В Киевском ботаническом саду откроют памятник Ганди

По случаю 150-летия со дня рождения Махатмы Ганди 2 октября, в Киеве состоится торжественное открытие памятника.
Об этом сообщает центр коммуникации КНУ имени Тараса Шевченко.
Отмечается, что пространство вокруг памятника будет названо "Оазис мира" в честь философии Махатмы.
* Махатма Ганди - индийский политический и общественный деятель, один из руководителей и идеологов движения за независимость Индии от Великобритании. Его философия ненасилия (сатьяграха) оказала влияние на движения сторонников мирных перемен.
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