В Киевском ботаническом саду откроют памятник Ганди

15:35 01 Октябрь Киев, Украина

По случаю 150-летия со дня рождения Махатмы Ганди 2 октября, в Киеве состоится торжественное открытие памятника

Об этом сообщает центр коммуникации КНУ имени Тараса Шевченко.

"По случаю 150-летия Махатмы Ганди Посольство Индии в Киеве в сотрудничестве с КНУ имени Тараса Шевченко открывает бронзовый памятник Махатмы Ганди в Ботаническом саду имени А.В. Фомина, в 10:00, 2 октября 2020 г.", - говорится в сообщении.

Отмечается, что пространство вокруг памятника будет названо "Оазис мира" в честь философии Махатмы.

* Махатма Ганди - индийский политический и общественный деятель, один из руководителей и идеологов движения за независимость Индии от Великобритании. Его философия ненасилия (сатьяграха) оказала влияние на движения сторонников мирных перемен.