В Киевской области ввели временные отключения электроэнергии

11:35 21 октября Киев, Украина





Об этом сообщил глава ОВА Алексей Кулеба. Жителей Киева призывают не включать энергоемкие приборы.Об этом сообщил глава ОВА Алексей Кулеба.

"В области наблюдается рост потребления электроэнергии. В этой связи в регионе с 9:20 вынужденно начались временные отключения!", - написал он в телеграм.



Он призвал жителей области "тотально экономить электроэнергию".

"Это касается всех. Выключаем лишние электроприборы. От чайников до энергообогревателей. От утюгов до стиральных машин. Не включаем ни одного энергоемкого прибора! Россияне нанесли удары по нашей энергетической инфраструктуре. Будьте ответственны! Потребляем экономно", - призвал Кулеба.



В Укрэнерго предупредили, что дальнейшее отключение электроэнергии возможно во всех регионах Украины и сегодня.



Как предупредили в Минэнерго, украинцам нужно сократить потребление электроэнергии на 20%, иначе свет будут отключать по графику.