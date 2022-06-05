В Киевской области создано 20 временных переправ возле разрушенных мостов

06:57 05 июня Киев, Украина

Продолжаются работы по восстановлению транспортного сообщения и других инфраструктур в деоккупированных районах. Как сообщил в своем Telegram заместитель главы ОП Кирилл Тимошенко, в Киевской области возведено 20 временных переправ вблизи разрушенных во время активных боевых действий мостов.

"В общей сложности в Киевской области построено 20 временных переправ вблизи разрушенных мостов. Также продолжаются работы по расчистке дорог и улиц Киевской области от остатков техники и мусора", - написал он.

Также Тимошенко сообщил, что вблизи разрушенного моста через Ирпень заасфальтирована объездная дорога.

Движение по временной переправе для всех видов транспорта на трассе М-07 Киев - Ковель было открыто 29 апреля и возобновлено транспортное сообщение из Гостомеля, Бучи и Бородянки до Киева.

Напомним, правоохранители продолжают работы по выявлению погибших в результате военной агрессии со стороны РФ на территории Киевской области.