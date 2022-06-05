В Киевской области создано 20 временных переправ возле разрушенных мостов

Продолжаются работы по восстановлению транспортного сообщения и других инфраструктур в деоккупированных районах. Как сообщил в своем Telegram заместитель главы ОП Кирилл Тимошенко, в Киевской области возведено 20 временных переправ вблизи разрушенных во время активных боевых действий мостов.
Также Тимошенко сообщил, что вблизи разрушенного моста через Ирпень заасфальтирована объездная дорога.
Движение по временной переправе для всех видов транспорта на трассе М-07 Киев - Ковель было открыто 29 апреля и возобновлено транспортное сообщение из Гостомеля, Бучи и Бородянки до Киева.
Напомним, правоохранители продолжают работы по выявлению погибших в результате военной агрессии со стороны РФ на территории Киевской области.
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