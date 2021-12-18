В Киевской области с 21 марта ужесточают карантин. Список запретов

15:40 19 Март Киев, Украина

По причине высоких показателей заболеваемости коронавирусом, с 21 марта в Киевской области ужесточат карантинные ограничения, однако в случае улучшения показателей в течение недели ограничения могут быть пересмотрены.



Об этом сообщил сегодня на брифинге глава Киевской областной государственной администрации Василий Володин.

"В течение последних дней стремительно начала расти заболеваемость в Киевской области. За последние сутки, 18 марта, в области зафиксировали антирекорд - заболели 1134 жителя, 27 умерли. Еще есть места в больницах... открываем новые больницы для приема больных коронавирусом, но, учитывая стремительный рост заболеваемости, а также рост госпитализаций сегодня состоялось внеочередное заседание областной комиссии ТЭБ и ЧС, на котором принято решение об усилении карантинных ограничений на территории области", - отметил Володин.

По его словам, с 21 марта будет запрещена перевозка пассажиров в общественном транспорте с загруженностью свыше 50% мест для сидения. Внедряются также требования к проведению религиозных мероприятий.



В период усиленного карантина на территории области запрещается:



- прием посетителей в кафе и ресторанах, кроме доставки и на вынос;



- работа ТРЦ и детских развлекательных учреждений. Продуктовые магазины, аптеки, зоомагазины и цветочные магазины продолжат работать с ограничением не более 1 покупателя на 20 квадратных метров помещения;



- работа непродовольственных магазинов, кроме доставки и на вынос;



- работа учреждений культуры, бассейнов и проведение массовых мероприятий, кроме матчей командных игровых видов спорта (без зрителей).



Кроме этого он уточнил, что ученики 5-11 классов после завершения каникул будут учиться дистанционно. Детские сады и начальные школы продолжат работать.



"В случае улучшения показателей в течение недели мы сможем вернуться к этому вопросу и сократить ограничения. Пока ситуация, к сожалению, критическая", - добавил Володин и призвал всех с пониманием относиться к таким ограничениям.