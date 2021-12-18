В Киевской области с 21 марта ужесточают карантин. Список запретов

По причине высоких показателей заболеваемости коронавирусом, с 21 марта в Киевской области ужесточат карантинные ограничения, однако в случае улучшения показателей в течение недели ограничения могут быть пересмотрены.
Об этом сообщил сегодня на брифинге глава Киевской областной государственной администрации Василий Володин.
По его словам, с 21 марта будет запрещена перевозка пассажиров в общественном транспорте с загруженностью свыше 50% мест для сидения. Внедряются также требования к проведению религиозных мероприятий.
В период усиленного карантина на территории области запрещается:
- прием посетителей в кафе и ресторанах, кроме доставки и на вынос;
- работа ТРЦ и детских развлекательных учреждений. Продуктовые магазины, аптеки, зоомагазины и цветочные магазины продолжат работать с ограничением не более 1 покупателя на 20 квадратных метров помещения;
- работа непродовольственных магазинов, кроме доставки и на вынос;
- работа учреждений культуры, бассейнов и проведение массовых мероприятий, кроме матчей командных игровых видов спорта (без зрителей).
Кроме этого он уточнил, что ученики 5-11 классов после завершения каникул будут учиться дистанционно. Детские сады и начальные школы продолжат работать.
"В случае улучшения показателей в течение недели мы сможем вернуться к этому вопросу и сократить ограничения. Пока ситуация, к сожалению, критическая", - добавил Володин и призвал всех с пониманием относиться к таким ограничениям.
В период усиленного карантина на территории области запрещается:
- прием посетителей в кафе и ресторанах, кроме доставки и на вынос;
- работа ТРЦ и детских развлекательных учреждений. Продуктовые магазины, аптеки, зоомагазины и цветочные магазины продолжат работать с ограничением не более 1 покупателя на 20 квадратных метров помещения;
- работа непродовольственных магазинов, кроме доставки и на вынос;
- работа учреждений культуры, бассейнов и проведение массовых мероприятий, кроме матчей командных игровых видов спорта (без зрителей).
Кроме этого он уточнил, что ученики 5-11 классов после завершения каникул будут учиться дистанционно. Детские сады и начальные школы продолжат работать.
"В случае улучшения показателей в течение недели мы сможем вернуться к этому вопросу и сократить ограничения. Пока ситуация, к сожалению, критическая", - добавил Володин и призвал всех с пониманием относиться к таким ограничениям.
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