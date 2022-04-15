В Киевской области обнаружили уже 900 тел погибших от рук российских оккупантов

17:41 15 апреля Киев, Украина





Об этом на брифинге В Киевской области обнаружили уже 900 тел гражданских, убитых российскими оккупантами. Больше всего погибших, более 350 – в Буче. В общей сложности оккупированными были 180 населенных пунктов.Об этом на брифинге сообщил Андрей Небитов, начальник Главного управления национальной полиции в Киевской области.

"Хочу с досадой сказать о том, что сегодня будет пересечен предел в 900 тел погибших от рук российской армии, гражданских, подчеркну, которых мы нашли, осмотрели и передали в судебно-медицинские учреждения для детального осмотра", - сказал Небитов.

Он также рассказал о телах шестерых убитых мирных, найденных в подвале в селе Шевченково.

“Мы уже установили личности пятерых из них. Первому позвонил его знакомый во время оккупации и сообщил, что у железнодорожных путей русские солдаты издеваются над двумя женщинами. Муж вышел из дома, и больше его никто не видел. Остальные два брата не имели отношения ни к ТРО, ни к военным формированиям, они убиты выстрелами. Еще один местный ехал на велосипеде по селу”.

В двух братских могилах в Буче были похоронены 40 и 57 тел соответственно. У 95% людей, которых получили с первого места массового захоронения, есть отверстия от стрелкового или снайперского оружия.



Небитов отметил, что россияне на оккупированных территориях пытались установить свой режим:

“Во время оккупации армия РФ устанавливала определенный режим, пыталась отыскать людей, оказывающих влияние на общину, и заставить их работать в Российскую федерацию”.

Также он прокомментировал "белые повязки", которые носили убитые гражданские: