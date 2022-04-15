В Киевской области обнаружили уже 900 тел погибших от рук российских оккупантов

В Киевской области обнаружили уже 900 тел гражданских, убитых российскими оккупантами. Больше всего погибших, более 350 – в Буче. В общей сложности оккупированными были 180 населенных пунктов.
Об этом на брифинге сообщил Андрей Небитов, начальник Главного управления национальной полиции в Киевской области.
Об этом на брифинге сообщил Андрей Небитов, начальник Главного управления национальной полиции в Киевской области.
Он также рассказал о телах шестерых убитых мирных, найденных в подвале в селе Шевченково.
В двух братских могилах в Буче были похоронены 40 и 57 тел соответственно. У 95% людей, которых получили с первого места массового захоронения, есть отверстия от стрелкового или снайперского оружия.
Небитов отметил, что россияне на оккупированных территориях пытались установить свой режим:
Небитов отметил, что россияне на оккупированных территориях пытались установить свой режим:
Также он прокомментировал "белые повязки", которые носили убитые гражданские:
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