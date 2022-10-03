В киевской автошколе отказались обслуживать клиента на украинском и пожелали "успешного обучения на мове"

20:02 03 октября Киев, Украина

Редактор сайта Новая украинская школа Олег Твердь пожаловался на киевскую автошколу АвтоМаг за отказ обслуживать его на украинском языке.

Мужчина оставил на сайте автошколы заявку, после чего с ним связалась руководительница филиала. Однако впоследствии между ними возник языковой спор, потому что в автошколе предлагают обучение только на русском.



Об инциденте он рассказал в фейсбуке.

“Записался на курсы по вождению в Автошколе МАГ . Оказывается, у них преподавание только на русском. На то, что я не хочу учиться вождению на русском, директор Ирина ответила хамством: "Успешного обучения на мове" , - написал Олег Твердь.

Мужчина опубликовал скриншот переписки с руководителем филиала на Печерске Ириной Мущинской.

Олег Твердь сообщил, что оставил жалобу о нарушении прав потребителя на сайте уполномоченного по защите государственного языка.

Впоследствии Твердь добавил, что ему позвонила по телефону Ирина, которая является директором филиала школы на Печерске.

"Извинилась за свои слова. Также ко мне написала менеджер другого филиала школы, извинилась за свою коллегу и предложила учиться у нее – писала на украинском", – написал Твердь.

Позже с Олегом связался директор автошколы, извинившись за инцидент.