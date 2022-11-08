В Киеве зарегистрировали петицию об отказе от установки новогодней елки

"Считаю не уместным устанавливать елку - тратить средства на ее приобретение, монтаж, обслуживание и демонтаж. Выделенные средства уместнее потратить на помощь ВСУ или помощь ВПЛ. Понимаю, что праздник должен быть, но пусть он будет у каждого дома, а мы, как сознательные жители столицы, в то же время можем в этом году обойтись без установки главной елки страны. Ведь сейчас главный праздник, которого ожидает каждый украинец - это День Победы", - говорится в тексте.