В Киеве зарегистрировали петицию об отказе от установки новогодней елки
17:57 08 ноября Киев, Украина
Автор петиции - Наталья Попович предлагает отказаться от установки новогодней елки на Софийской площади столицы и потратить эти средства на ВСУ или помощь переселенцам.
На сайте Киевской
горадминистрации появилось данная петиция
.
"Считаю не уместным устанавливать елку - тратить средства на ее приобретение, монтаж, обслуживание и демонтаж. Выделенные средства уместнее потратить на помощь ВСУ или помощь ВПЛ. Понимаю, что праздник должен быть, но пусть он будет у каждого дома, а мы, как сознательные жители столицы, в то же время можем в этом году обойтись без установки главной елки страны. Ведь сейчас главный праздник, которого ожидает каждый украинец - это День Победы", - говорится в тексте.
За неполный день петиция из 6 тысяч необходимых голосов собрала 1452 подписи. На сбор осталось 59 дней.
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