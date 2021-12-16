В Киеве запретили проведение традиционных ярмарок

11:58 30 Март Киев, Украина

Запланированные в период с 1 по 12 апреля традиционные ярмарки, отменены из-за ухудшения эпидемиологической ситуации. 

Об этом сообщил первый зампреда КГГА  по вопросам осуществления самоуправленческих полномочий Алексей Кулеба.
"Эпидемиологическая картина ухудшается, Киев остается в "красной зоне". Чтобы снизить риск заражения киевлян, город принял решение отменить продуктовые ярмарки в период с 1 по 12 апреля", - приводит слова Кулебы пресс-служба Киевской администрации.
 
Таким образом городские власти хотят уменьшить распространение заболевания. Соответствующее распоряжение, по словам чиновника, уже подписано.

Как сообщалось, за прошедшие сутки, 29 марта, в Киеве обнаружили 1 422 случая заболевания COVID-19, от осложнений болезни умерли 33 жителя столицы.