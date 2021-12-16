В Киеве запретили проведение традиционных ярмарок

Запланированные в период с 1 по 12 апреля традиционные ярмарки, отменены из-за ухудшения эпидемиологической ситуации.
Об этом сообщил первый зампреда КГГА по вопросам осуществления самоуправленческих полномочий Алексей Кулеба.
Таким образом городские власти хотят уменьшить распространение заболевания. Соответствующее распоряжение, по словам чиновника, уже подписано.
Как сообщалось, за прошедшие сутки, 29 марта, в Киеве обнаружили 1 422 случая заболевания COVID-19, от осложнений болезни умерли 33 жителя столицы.
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