В Киеве запретили проведение традиционных ярмарок

11:58 30 Март Киев, Украина

Запланированные в период с 1 по 12 апреля традиционные ярмарки, отменены из-за ухудшения эпидемиологической ситуации.





Об этом сообщил первый зампреда КГГА по вопросам осуществления самоуправленческих полномочий Алексей Кулеба.

"Эпидемиологическая картина ухудшается, Киев остается в "красной зоне". Чтобы снизить риск заражения киевлян, город принял решение отменить продуктовые ярмарки в период с 1 по 12 апреля", - приводит слова Кулебы пресс-служба Киевской администрации.

Таким образом городские власти хотят уменьшить распространение заболевания. Соответствующее распоряжение, по словам чиновника, уже подписано.



Как сообщалось, за прошедшие сутки, 29 марта, в Киеве обнаружили 1 422 случая заболевания COVID-19, от осложнений болезни умерли 33 жителя столицы.