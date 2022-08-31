В Киеве запретили массовые мероприятия в период с 22 по 25 августа

Киевская городская военная администрация запретила проводить массовые мероприятия в Киеве в период с 22 по 25 августа в связи с высокой угрозой ракетных ударов города оккупантами.
Об этом сообщает пресс-секретарь КГВА Екатерина Даценко.
Военная администрация просит столичные власти привлечь к жизнедеятельности города как минимум людей.
По словам Даценко, документ направлен в КГГА 19 августа.
У КГВА также просят украинцев не игнорировать воздушные тревоги.
По словам Даценко, документ направлен в КГГА 19 августа.
У КГВА также просят украинцев не игнорировать воздушные тревоги.
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