В Киеве запретили массовые мероприятия в период с 22 по 25 августа

12:00 22 августа Киев, Украина

Киевская городская военная администрация запретила проводить массовые мероприятия в Киеве в период с 22 по 25 августа в связи с высокой угрозой ракетных ударов города оккупантами.

Об этом сообщает пресс-секретарь КГВА Екатерина Даценко.

"С 22 по 25 августа запретить проведение массовых мероприятий, мирных собраний, митингов и других мероприятий, связанных с большим собранием людей",- отметила она.

Военная администрация просит столичные власти привлечь к жизнедеятельности города как минимум людей.



По словам Даценко, документ направлен в КГГА 19 августа.



У КГВА также просят украинцев не игнорировать воздушные тревоги.

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