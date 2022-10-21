В Киеве высадили аллею в память о погибшем активисте, защитнике Украины Романе Ратушном

14:12 21 октября Киев, Украина

В Киеве по улице Протасов Яр высадили аллею из 37 деревьев в память о киевском активисте, защитнике Украины Романе Ратушном, погибшем в бою на Харьковщине.

Об этом сообщила пресс-служба КО "Киевзеленстрой".

Аллею — 7 дубов, 15 елей и 15 берез — высадили у мурала, посвященного погибшему активисту.
Основатель и руководитель общественной организации "Защитим Протасов Яр", которая боролась с застройкой зеленой зоны столицы, Роман Ратушный участвовал в боях под Киевом с самого начала полномасштабного вторжения россии, впоследствии в составе 93 ОМБр "Холодный Яр" освобождал Тростянец, воевал на Сумщине и под Изюмом на Харьковщине.
 
Роман Ратушный погиб 9 июня в бою под Изюмом в возрасте 24 лет.
 
До войны был участником Революции достоинства, участвовал в акциях протеста против застройки Протасового Яра в Киеве, инициировал создание, а затем возглавил общественную организацию "Защитим Протасов Яр".

Сохранить территорию от застройки в память о нем обещал мэр Киева Виталий Кличко во время прощания с погибшим активистом.

Одна из улиц столицы — бывшая Волгоградская в Соломенском районе — теперь носит имя Романа Ратушного.