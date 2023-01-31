В Киеве вводят новый формат пропусков для передвижения авто в комендантский час

16:37 31 января Киев, Украина





Отмечается, что заменить старые документы на новые можно с 1 по 15 февраля в комендатуре. В столице ввели пропуски нового формата для передвижения на машинах во время комендантского часа. Об этом 31 января сообщила пресс-служба Киевской городской военной администрации.Отмечается, что заменить старые документы на новые можно с 1 по 15 февраля в комендатуре.

“Мы обновляем систему, чтобы пропусками на транспортные средства пользовались только лица, относящиеся к подразделениям сектора безопасности и обороны Украины, критической инфраструктуре города и органов государственной власти. Жителям и гостям города Киева настоятельно рекомендуем соблюдать правила комендантского часа", - заявил комендант столицы Виктор Плахтий.

В настоящее время в Киеве действует комендантский час с 23.00 до 05.00.