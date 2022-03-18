В Киеве ввели комендантский час на полтора дня

В Киеве на время ввели усиленный комендантский час. Он будет действовать с 20:00 15 марта до 7:00 17 марта. Об этом заявил мэр города Виталий Кличко.
Он не уточнил, с чем связано усиление комендантского часа.
Напомним, в последние два дня Киев подвергается вражескому обстрелу. Сегодня в результате обстрелов пострадали частный дом на Осокорках, десятиэтажка в Подольском районе и фасад здания станции метро "Лукьяновская", а также два дома в Святошинском районе.
14 марта российские войска обстреляли дом на Оболони и завод "Антонов", а на Подоле были разрушения в результате падения обломков сбитой вражеской крылатой ракеты.
14 марта российские войска обстреляли дом на Оболони и завод "Антонов", а на Подоле были разрушения в результате падения обломков сбитой вражеской крылатой ракеты.
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