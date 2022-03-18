В Киеве ввели комендантский час на полтора дня

14:36 15 марта Киев, Украина

В Киеве на время ввели усиленный комендантский час. Он будет действовать с 20:00 15 марта до 7:00 17 марта. Об этом заявил мэр города Виталий Кличко.
«Сегодня — сложный и опасный момент. <…> Запрещается передвигаться по городу без спецпропусков. Выходить можно только для того, чтобы дойти до укрытия», — написал Кличко в своем телеграм-канале.
Он не уточнил, с чем связано усиление комендантского часа.
 
Напомним, в последние два дня Киев подвергается вражескому обстрелу. Сегодня в результате обстрелов пострадали частный дом на Осокорках, десятиэтажка в Подольском районе и фасад здания станции метро "Лукьяновская", а также два дома в Святошинском районе.

14 марта российские войска обстреляли дом на Оболони и завод "Антонов", а на Подоле были разрушения в результате падения обломков сбитой вражеской крылатой ракеты.