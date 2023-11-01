В Киеве второй день подряд рекордно высокие температуры

В Киеве вот уже второй день подряд устанавливаются рекордно высокие температуры.
По данным Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского, 31 октября температура воздуха в столице после полудня достигла +21,7°С, что превышает предыдущий рекордный показатель 1926 года на 1,2°С.
Этот аномальный тепловой период последовал за тем, как 30 октября синоптики зафиксировали несколько рекордов температуры воздуха на Киевщине.
Этот аномальный тепловой период последовал за тем, как 30 октября синоптики зафиксировали несколько рекордов температуры воздуха на Киевщине.
Согласно данным обсерватории, максимальная температура воздуха в Киеве 30 октября после полудня достигла +20,6°C, что оказалось на 2,3°C выше предыдущего рекорда, установленного в 2013 году.
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