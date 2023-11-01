В Киеве второй день подряд рекордно высокие температуры

14:59 01 ноября Киев, Украина

Киеве вот уже второй день подряд устанавливаются рекордно высокие температуры.

По данным Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского, 31 октября температура воздуха в столице после полудня достигла +21,7°С, что превышает предыдущий рекордный показатель 1926 года на 1,2°С.



Этот аномальный тепловой период последовал за тем, как 30 октября синоптики зафиксировали несколько рекордов температуры воздуха на Киевщине.

Согласно данным обсерватории, максимальная температура воздуха в Киеве 30 октября после полудня достигла +20,6°C, что оказалось на 2,3°C выше предыдущего рекорда, установленного в 2013 году.