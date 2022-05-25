В Киеве впервые выставили на всеобщее обозрение Флаг Независимости Украины

По случаю 30-летия Независимости Украины на площади Конституции перед зданием Верховной Рады был выставлен стенд с флагом Независимости Украины.
Об этом сообщает пресс-служба ВР в пятницу, 20 августа.
Он добавил, что флаг Украины сейчас не развивается над временно оккупированными Россией территориями Луганской и Донецкой областей, а также над Крымским полуостровом.
Отметим, что 24 августа 1991 года группа народных депутатов, среди которых был основатель Народного Руха Украины Вячеслав Чорновил, внесла сине-желтый флаг размером 4х8 метров - Флаг Независимости Украины - в зал пленарных заседаний.
Традиционно во время торжественных заседаний по случаю государственных праздников Флаг Независимости Украины вносят в зал заседаний Рады нардепы, которые были непосредственными участниками принятия Акта провозглашения независимости Украины.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии