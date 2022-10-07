В Киеве возобновляет работу фуникулер

Киевский фуникулер на Почтовой площади возобновляет работу с 10 октября. Фуникулер был закрыт с весны. Его законсервировали, потому что это памятник архитектуры, истории, науки и техники.
Об этом сообщил мэр города Виталий Кличко.
Особенно важно было сохранить в картине украинских художников Валентина Задорожного и Николая Шкарапуты на верхней и нижней станции.
Особенно важно было сохранить в картине украинских художников Валентина Задорожного и Николая Шкарапуты на верхней и нижней станции.
Волонтеры «Карты Реновации» закрыли деревянными щитами, укрепили их огнестойким брезентом и оцинкованными железными листами.
В июне фуникулер прошёл плановый ежегодный ремонт. Осуществили техническое обслуживание, обследовали узлы, агрегаты, двигатели и системы подъемника.
Киевский фуникулер состоит из двух станций, он соединяет исторический Верхний город и Подол. Фуникулер был открыт в 1905 году. Ежегодно этот вид транспорта перевозит до 2,8 миллионов пассажиров. Последний раз генеральную реконструкцию проводили еще в 1984 году, тогда заменили вагоны и построили новые вестибюли станций. Плановый ремонт фуникулера проводят ежегодно летом, потому что тогда самый маленький пассажиропоток.
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