В Киеве водителям запретили занимать полосу общественного транспорта

11:09 28 Февраль Киев, Украина

Киевские власти предупредили водителей и сообщили, что занимать полосу общественного транспорта строго запрещено.

Об этом идет речь в заявлении КГГА в Телеграмм.



«Автомобили, двигающиеся полосой общественного транспорта, будут считаться транспортом диверсионно-разведывательных групп! Реагирование будет соответствующим. Пользоваться полосой общественного транспорта имеют право: автомобили со спецгрузами, общественный транспорт, военная техника и кареты скорой помощи. Город живет в условиях военного положения», – говорится в сообщении.