В Киеве вновь функционирует фуникулер
14:05 21 Август Киев, Украина
Завершились плановые ремонтные работы на фуникулере
, все системы успешно прошли испытания и можно с уверенностью говорить о полной безопасности транспорта.
"21 августа в 12:00 фуникулер возобновил работу после планового ремонта", - сообщает пресс-служба КП "Киевпастранс"
.
"Во время регламентных работ на фуникулере покрасили вагоны, заменили колеса и обновили обшивку. Также провели плановый ремонт машинного зала, заменили шпалы и отремонтировали контактную сеть", - передает "Киевпастранс".
В пресс-службе отмечают, что фуникулер готов встречать пассажиров и напоминают, что воспользоваться транспортом можно лишь в защитной маске.
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