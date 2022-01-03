В Киеве вновь функционирует фуникулер

14:05 21 Август Киев, Украина

Завершились плановые ремонтные работы на фуникулере , все системы успешно прошли испытания и можно с уверенностью говорить о полной безопасности транспорта.

"21 августа в 12:00 фуникулер возобновил работу после планового ремонта", - сообщает пресс-служба КП "Киевпастранс"

"Во время регламентных работ на фуникулере покрасили вагоны, заменили колеса и обновили обшивку. Также провели плановый ремонт машинного зала, заменили шпалы и отремонтировали контактную сеть", - передает "Киевпастранс".

В пресс-службе отмечают, что фуникулер готов встречать пассажиров и напоминают, что воспользоваться транспортом можно лишь в защитной маске.



